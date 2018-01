Mordido por cobras e assistido pelo médico. Foi assim que o tenista Bernard Tomic se estreou na quarta temporada da versão australiana de ‘I’m a Celebrity... Get Me Out Of Here!" O reality show tem como foco reunir várias celebridades numa selva durante algumas semanas e apresentar-lhes vários desafios. Ora, numa das missões do primeiro episódio, que foi ontem para o ar, o atleta teve de colocar as mãos numa caixa cheia de cobras e acabou por ser atacado. "Levei três ou quatro mordidelas, talvez cinco", revelou após receber tratamento médico.