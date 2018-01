O tenista Bernard Tomic está envolvido numa nova polémica. Grande promessa em tempos, o australiano, de 25 anos, não entra no quadro principal do Open do seu país natal e, por isso, decidiu trocar a fase de qualificação por um reality show. De acordo com o ‘The Herald Sun’, o 140.º classificado do ranking ATP (já esteve no top 20!) vai entrar no programa ‘I’m Celebrity’, na Austrália, um concurso que vai levar diversas celebridades para uma selva e que deverá render ao atleta cerca de meio milhão de euros.