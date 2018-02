O Carnaval já lá vai mas Bernardo Silva e Ederson ainda vivem um clima de festa. O médio partilhou uma fotografia com o seu companheiro do Manchester City, em que os dois surgem mascarados com acessórios ligados à data. "Olá malta! Aqui em Manchester, o pessoal português e brasileiro divertiu-se no Carnaval. E vocês? Festejaram muito?", questionou.