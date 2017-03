Este ano vai ser especial para Betinho Gomes. É que o basquetebolista, que defende as cores do clube italiano Trentino, vai ser pai pela segunda vez, estando o nascimento do bebé previsto já para maio. O internacional português – que já vestiu a camisola do Benfica e atuou na liga espanhola –, e Sofia Ramalho, antiga jogadora de basquetebol, foram pais, pela primeira vez, em 2011, de uma menina. Agora o casal espera a chegada de um rapaz na primavera.



