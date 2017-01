Há uns dias começaram a circular rumores de que Beyoncé está grávida pela segunda vez. Mas agora o site ‘E! News’ garante que é mesmo verdade. Isto porque várias fontes confirmaram que a cantora aguarda o nascimento do segundo filho, fruto da relação com o rapper Jay-Z. Até agora, nem o casal, nem os seus representantes comentaram o assunto. Mas a ser verdade, e depois do período conturbado que o casal atravessou, o momento é de muita felicidade.



