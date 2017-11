Lembra-se dao barbeiro dos craques que, num misto de sacrifício, ambição e empenho, se tornou um ícone da estética em Portugal? Pois bem, nos últimos tempos, além de rechear (ainda mais) a sua carteira de clientes, o brasileiro tem usado a marca e a amizade com vários jogadores para promover eventos solidários e ajudar os mais necessitados. O mais recente terá lugar em Mogi Mirim, no estado de São Paulo, no próximo dia 10 de dezembro. Trata-se de um ‘Jogo das Estrelas’, com vários antigos craques brasileiros, nomeadamente Amaral, Ataliba, Zenon ou Biro Biro, e tem como finalidade a angariação de alimentos e bens de primeira necessidade."Recebi um convite para participar, mas, como não poderei estar presente, resolvi apoiar de outra forma, divulgando a iniciativa e recolhendo camisolas autografadas por alguns jogadores para serem sorteadas. O Natal é uma especial e é muito importante ajudar quem mais precisa. Para mim, é gratificante, um sentimento inexplicável", contou Binho Black a, acrescentando: "Agradeço imenso a oportunidade e não poderia passar sem deixar uma palavra especial aos organizadores do evento, Gustavo Oliveira e a empresa Impakto Comunicação, por terem esta iniciativa."As camisolas de jogadores como Soares, do FC Porto, Gelson Dala, do Sporting, Grimaldo, do Benfica, ou Danilo, do Sp. Braga, vão assim figurar no ‘Jogo das Estrelas’ e ajudar no processo de angariação de fundos.

Autor: Fábio Aguiar