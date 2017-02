Já no Rio de Janeiro, Usain Bolt deu que falar depois dos Jogos Olímpicos quando surgiram na Internet fotos do velocista jamaicano na cama com uma jovem brasileira. Agora, no Carnaval de Trindade e Tobago, o oito vezes campeão olímpico – desprovido de uma medalha por doping de um colega numa prova de estafeta –, volta a estar no centro da polémica com as sugestivas poses com que aparece nas fotos da folia neste país das Caraíbas. Com o corpo coberto de tinta, dançou pelas ruas com algumas participantes da festa. Momentos de diversão e ousadia antes de participar, em agosto, nos últimos Mundiais de atletismo da carreira.



