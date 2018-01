O ator norte-americano Bradley Cooper e a modelo russa Irina Shayk aproveitaram o tradicional sol californiano para levar a filha, a pequena Lea De Seide (de apenas 10 meses), a passear na praia. O mediático casal – ele de 43 anos e ela de 32 – foram apanhados a divertir-se com a filha em Sunset Beach, zona visitada com frequência por muitas figuras da zona de Los Angeles. De salientar que Cooper, muito desportivo, foi fotografado com uma t-shirt dos Eagles, equipa de futebol americano de Filadélfia (sua terra natal) que recentemente se apurou para o SuperBowl.