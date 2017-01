Faz este verão 14 anos que Luisão está em Portugal. O capitão do Benfica, a mulher e as duas filhas do casal adotaram o nosso país como seu. A capital é um dos lugares que faz parte do roteiro do jogador brasileiro sempre que tem tempo para passear com a família , como mostram algumas imagens que partilha nas redes sociais. A última foi publicada pela mulher do craque, Brenda Mattar. "Lisboa é ainda mais linda de noite! Amo esta cidade", escreveu na legenda da imagem, que tem como pano de fundo a estação de comboios do Rossio.



Temas Jogo da Vida