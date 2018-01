A namorada de Jenson Button tem deixado os seus seguidores nas redes sociais de queixo caído. Brittny Ward, de 27 anos, tem vindo a publicar algumas fotos bastantes ousadas no Instagram, aproveitando as suas férias no México, e elogios não faltaram à musa do piloto de Fórmula 1. E não é para menos, já que a modelo britânica está em grande forma.