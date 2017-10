O piloto de reserva da McLaren Jenson Button lançou recentemente a sua autobiografia ‘Life to the Limit’ e a namorada não esconde o orgulho por ver o livro nas estantes das livrarias. Aliás, a modelo britânica Brittny Ward até o ajuda a promover a obra que dá a conhecer os bastidores da Fórmula 1. "Não é todos os dias que vemos o livro do nosso namorado nas lojas. Recomendo muito a sua leitura. Sou um pouco parcial, mas é mesmo muito bom", garante a morena enquanto exibe o livro nas redes sociais...