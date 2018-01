A namorada de Neymar, Bruna Marquezine , tem sido alvo de críticas devido à sua performance na novela ‘Deus Salve o Rei’, mas agora tornou-se tema de conversa por outros motivos. A atriz partilhou uma fotografia no seu Instagram em topless e, desta vez, poucas pessoas foram capazes de a criticar. É que a sua boa forma é mais do que evidente e rapidamente a rede social da brasileira foi inundada com uma ‘chuva’ de likes. Importa lembrar que a jovem, de 22 anos, faz par romântico com o português José Fidalgo na ficção. Já na realidade, voltou para os braços de Neymar no final de 2017... pela terceira vez.