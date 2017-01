A atriz brasileira associou-se a uma nova campanha da Unicef e deixouNeymar orgulhoso. Bruna Marquezine partilhou nas redes sociais a iniciativa da organização e o seu contributo para ajudar crianças em situações de risco no Mundo através da venda de pulseiras da Louis Vuitton. "Eu também estou a fazer a minha parte", escreveu no Instagram, exibindo a pulseira que adquiriu. Um dos milhares de comentários que recebeu foi mesmo o do jogador do Barcelona que, orgulhoso, escreveu: "A minha mulher." Os media brasileiros fizeram eco do comentário referindo que os dois já não escondem o namoro. O comentário foi, entretanto, apagado.



