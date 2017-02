Bruna Marquezine deu que falar no Carnaval do Rio de Janeiro. Com uma saia bem curta e um body com um estampado de arco-íris, a namorada de Neymar ousou ao dançar funk de forma muito descontraída. Mas depois da folia, é tempo de recarregar energias. E por isso mesmo viajou, com um grupo de amigos, para as ilhas Turcas e Caicos. No Instagram, a atriz, de 21 anos, tem publicado algumas fotografias (muito sensuais!) dos dias de férias, onde revela que está a aproveitar ao máximo o bom tempo.



Temas Jogo da Vida