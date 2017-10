Jovens, famosos e apaixonados. Assim podia começar a história de Neymar e Bruna Marquezine, que parece estar próximo de ter um novo capítulo. A atriz e o futebolista do PSG, que já por duas vezes assumiram o namoro e depois o fim da relação, foram ao casamento de um casal amigo em São Paulo, no Brasil, e apesar de terem chegado separados à cerimónia, estiveram muito cúmplices durante a festa, alimentando rumores de uma reconciliação... e um vídeo, onde Neymar parece ‘roubar’ um beijo à antiga namorada, fez aumentar as dúvidas. Haverá novidades em breve?