Desde que foi divulgada a cena da nova novela da Globo, ‘Deus salve o rei’ , que mostra o beijo apaixonado entre as personagens interpretadas pela ex-namorada de Neymar, a atriz Bruna Marquezine, e o português José Fidalgo que as especulações sobre um ‘clima’ de romance entre os atores dispararam. Mas agora é um dos sites da própria Globo que fala na química que poderá existir fora do ecrã ao referir que a atriz está rendida ao ator. "Bruna Marquezine está encantada com o galã português José Fidalgo", afirma o site ‘Extra’. Segundo a publicação online, a cumplicidade que mostram em cena é já comentada nos bastidores da novela. Revelou ainda que a gravação do beijo numa cachoeira fria não incomodou a atriz que até disse que a água estava quente...