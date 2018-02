Bruna Marquezine foi mesmo a rainha do Carnaval do Rio de Janeiro. A companheira de Neymar não passou despercebida devido à forma como se caracterizou, mas o destaque (desta vez) é o facto de a brasileira ter obtido o maior número de ‘likes’ numa foto alusiva ao Carnaval.Os mais de dois milhões de gostos na foto que publicou no Instagram bateram por muito as publicações de Marina Ruy Barbosa e Juliana Paes. Com Neymar longe do Brasil, de certeza que não faltaram candidatos para sambar com a modelo.