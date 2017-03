Há mais de um ano que Bruna Marquezine se dedica a vários projetos que envolvem crianças refugiadas. E ontem esteve no ‘Ato pela Paz’ , um evento promovido pela ONG IKMR e pelo movimento Amor sem Fronteiras, que decorreu no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Mais de 35 crianças de 12 países marcaram presença e a namorada de Neymar não conseguiu esconder a emoção... "A energia das crianças é boa. Mas é bom lembrar que não é uma data alegre, é uma data triste. A guerra da Síria completa seis anos", lembrou a atriz, que falou sobre o seu desejo de adotar: "Sempre quis adotar uma criança, e estar aqui só faz aumentar essa vontade", revelou.