Fora dos relvados, Neymar tem manifestado uma nova faceta, a de ator. O jogador do Barcelona tem apostado na representação e tem dado nas vistas. Além de fazer pequenas participações e de ser protagonista em videoclipes, o craque brasileiro aparece a contracenar com Samuel L. Jackson nas primeiras cenas de ‘XXX: Return of Xander Cage’, filme atualmente em exibição nas salas nacionais. E mereceu elogios da namorada, Bruna Marquezine. "A naturalidade da minha estrela de Hollywood. Olha só a expressão corporal", destacou , orgulhosa, a atriz da Globo nas redes sociais enquanto assistia às cenas do futebolista. Temos ator?



Temas Jogo da Vida