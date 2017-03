Horas antes de o Sporting entrar ontem em campo para defrontar o Nacional para a Liga – os leões venceram o duelo por 2-0 –, Bruno de Carvalho aproveitou para mimar as mulheres da sua vida. Desta forma levou as duas filhas, Catarina e Diana, a noiva, Joana Ornelas, e a filha desta, Margarida, a assistir ao divertido espetáculo ‘Frozen - Disney On Ice’, que se realizou no MEO Arena, em Lisboa. "Cinco pessoas, um coração, uma alma: família", escreveu o presidente do Sporting no Facebook, onde publicou várias fotos do momento em família. O líder dos leões mostra-se cada vez mais apaixonado por Joana Ornelas, com quem vai subir ao altar no próximo dia 1 de julho.



