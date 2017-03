Dia 1 de julho. É esta a data em que Bruno de Carvalho e Joana Ornelas vão trocar juras de amor eterno. A cerimónia vai realizar-se no Mosteiros dos Jerónimos, em Lisboa, pelas 16 horas, e o copo-de-água será na Estufa Fria – local onde o presidente do Sporting realizou o jantar de encerramento da sua campanha para as eleições do clube. Recorde-se que o líder dos leões assumiu no final de novembro a relação com Joana Ornelas, apenas duas semanas depois de ter tornado pública a separação de Cláudia Dias Gomes, com quem esteve durante 12 anos.



