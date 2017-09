Depois da vitória do Man. United frente ao Everton, por 4-0, no domingo, alguns jogadores da equipa de Mourinho foram celebrar a conquista dos três pontos. O programa incluiu uma ida ao bowling com as respetivas companheiras. Mas a noite de diversão não envolveu só red devils, mas também Morgan Schneiderlin, que agora defende precisamente o rival Everton. Fora de campo e horas depois de sofrer uma derrota na Premier League, o futebolista fez-se acompanhar pela mulher Camille Sold, com quem se casou este verão, e reuniu-se com os craques do Man. United, como Anthony Martial e Matteo Darmin. Afinal, o francês esteve até há pouco tempo no clube de Old Trafford e decidiu divertir-se na noite de Manchester com os antigos companheiros de equipa.