O jogador do Everton aproveitou um espaço livre na agenda profissional para regressar a Manchester. Não à equipa orientada por José Mourinho, mas à cidade com o objetivo de comprar uma joia especial. O futebolista francês Morgan Schneiderlin foi visto acompanhado pela noiva Camille Sold e juntos visitaram várias joalharias à procura da aliança perfeita. O casal ficou noivo em março do ano passado e deverá trocar juras de amor este verão em França .



