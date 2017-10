Tendo como pano de fundo a ilha da Madeira que a viu nascer, Kátia Aveiro festejou em grande o 40.º aniversário. A cantora reuniu a família e amigos numa festa marcada pela ausência do irmão Cristiano Ronaldo, que está ao serviço da Seleção. Longe da Madeira, mas muito presente. "O meu irmão disse-me: ‘Kátia, queres fazer os anos no hotel? O que tu quiseres, o mano oferece’", contou a aniversariante no momento do discurso de agradecimento. "Sou uma abençoada. Não tive todos os que queria comigo, mas todos se fizeram presentes. Sou feliz, cada dia um pouco mais", destacou nas redes sociais. "Obrigada pelo dia inesquecível", agradeceu a cantora.