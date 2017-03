A passagem do At. Madrid aos quartos-de-final da liga milionária foi celebrada pelos milhares de adeptos dos colchoneros, entre eles Carla Pereyra. A mulher de Diego Simeone, o treinador da equipa de Madrid, esteve no Vicente Calderón e festejou o empate frente ao B. Leverkusen que deu aos espanhóis o passaporte para a fase seguinte da Champions. "Mais um ano desta linda história e eu estive lá para ver", realçou a manequim, que ontem recordou um dos momentos no estádio do At. Madrid, já depois do apito final...



