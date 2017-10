No 24.º aniversário da mulher, Carlos Mané dedicou-lhe palavras apaixonadas. O jogador, emprestado pelo Sporting ao Estugarda, usou as redes sociais para assinalar a data especial e mostrar ao Mundo o que sente por Dandara Rebelo, com quem tem uma filha, Saphira. "Parabéns amor da minha vida , hoje [ontem] é o teu dia. Prometo-te mais momentos de amor e uma vida inteira de felicidade", garantiu o futebolista que está desde o ano passado na Alemanha.