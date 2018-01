Carlos Manuel, uma das grandes figuras do futebol português na década de 80, chegou ao 60.º aniversário na quarta-feira e ontem juntou os amigos mais próximos para celebrar a data, num jantar na Catedral da Cerveja. O restaurante, situado no Estádio da Luz, recebeu cerca de 230 pessoas, num evento que contou com várias figuras ligadas ao futebol e não só. O aniversariante até foi dos últimos a chegar ao local e foi brindado com algumas surpresas, como uma camisola da Seleção Nacional com o número 60, entregue pelo vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Humberto Coelho. Carlos Manuel abordou a data com boa disposição e lembrou as suas raízes. "Com 20, já não fazia alongamentos, quanto mais agora. Sessenta anos de divertimento mas com responsabilidade. Tenho aqui gente de todos os quadrantes. Há pessoas que trabalharam comigo nas oficinas da CP e outras que jogaram comigo." O diretor desportivo do Benfica, Rui Costa, esteve no jantar e teceu elogios ao ex-médio. "Foi o meu grande ídolo, a minha referência dentro e fora de campo (...) Tinha paredes cheias de fotografias dele", recordou. Fernando Chalana, António Simões, José Augusto, Pauleta, o cantor Paulo Gonzo e o apresentador Fernando Mendes foram alguns dos nomes presentes no evento.