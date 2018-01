Grávida de seis meses, Carolina Patrocínio está em grande forma. À espera do terceiro filho com o seu marido, o jogador de râguebi Gonçalo Uva, esse fator não impede a apresentadora de surpreender os seus seguidores. A celebridade tem colocado várias fotografias e vídeos sedutores no Instagram, o que tem valido vários elogios ao seu corpo, apesar da ‘barriguinha’. Recorde-se que o casal, que só anunciou a chegada do bebé há cerca de uma semana, já é pai de Diana, de três anos, e Frederica, de um.