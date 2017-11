"Ontem [quinta-feira] foi o dia mais feliz da minha vida ao dizer ‘sim’ à minha alma gémea, David Lee." As palavras são da tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki, radiante por estar noiva do basquetebolista da NBA. "Ela disse ‘sim’. Muito entusiasmado", reforçou o antigo jogador dos San Antonio Spurs.O pedido de casamento aconteceu durante as férias da tenista em Bora Bora, na Polinésia Francesa, depois de se ter consagrado campeã das WTA Finals de Singapura. A número 3 do ranking mundial já esteve noiva do golfista Rory Mcllroy, que acabou por terminar a relação...