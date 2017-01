Sem papas na língua, Caroline Wozniacki não deixou o ex-namorado Rory McllRoy sem resposta. Numa entrevista, o golfista compara a tenista, com quem chegou a ter casamento marcado, com a atual companheira. A dinamarquesa, apesar de surpreendida, deu-lhe um conselho. "É assunto passado, foi já há três anos, por isso não entendo porque é que ele continua a falar sobre isso. Parece estar num bom momento da sua vida, deve seguir em frente." Uma reação às palavras de McllRoy ao ‘The Independent’: "Não sinto que a Erica [Stoll] me queira mudar. Consigo ser eu próprio quando estou com ela. Não há tretas, não há representações, não há espetáculo", disse o golfista, que terminou o noivado com Wozniacki quando já tinham enviado os convites de casamento.



