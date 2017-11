Caroline Wozniacki foi de férias e esse descanso é mais do que merecido... É que no passado domingo conquistou o maior título da sua carreira, as WTA Finals. A tenista, de 27 anos, garantiu que por agora quer tempo para descansar. "Queria muito ir de férias em alta. Foi uma temporada muito dura. Daqui a um mês vou começar a preparar a próxima. Não vou sequer tocar nas raquetas durante as próximas quatro semanas", explicou. Wozniacki vai agora desfrutar das férias ao lado do namorado David Lee, basquetebolista da NBA, que na época passada deixou os San Antonio Spurs e ainda continua sem equipa.