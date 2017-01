Continuar a ler

Foi apresentado esta quinta-feira, em Lisboa, o Cartão de Saúde Eusébioheart, uma iniciativa da Associação ArtEusébioheart e da Saúde Global. A família do antigo futebolista, a mulher, Flora, e as filhas Sandra e Carla, tiveram um papel fundamental no desenvolvimento deste projeto."Estamos muito contentes. Criámos esta associação há cerca de três anos e pretendemos perpetuar a memória do meu pai", referiu Sandra, explicando que este cartão vai atuar em diversas áreas da saúde, mas, em especial, na cardiologia. "O meu pai deve estar muito agradecido e orgulhoso", concluiu a filha da ex-glória do Benfica.Mas a cerimónia de apresentação desta iniciativa contou com a presença de diversos amigos de Eusébio. Ruy de Carvalho foi uma das figuras públicas que compareceu. "Conheci o Eusébio e adorava vê-lo jogar. Tinha uma grande humildade, sabia respeitar-se a si e aos outros. Era um homem extraordinário", lembrou o ator.