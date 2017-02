"A experiência mais bonita que tive na vida". É assim que Filipa Brandão descreve os dias românticos que passou com o namorado, Cédric Soares, no Dubai. Entretanto, o jogador do Southampton já regressou ao trabalho, mas o casal aproveitou ao máximo estas miniférias. Além de conhecerem o país, passearam de camelo e, claro, aproveitaram o sol para irem a banhos. A companheira do craque está "apaixonada" pelo Dubai e nas redes sociais publicou várias fotos dos momentos especiais...



