Na companhia da noiva, a atriz Diana Chaves, e da filha, Pilar, o antigo jogador de futebol está bem longe do frio que se faz sentir em Portugal. César Peixoto está de férias no Brasil, onde tem desfrutado do tempo em família. Mas apesar dos dias de descanso, o ex-futebolista não descura o exercício físico do outro lado do Atlântico. Depois de ter sido capa da ‘Men’s Health’, César Peixoto mostra-se aplicado em manter a boa forma física. Além dos treinos no ginásio do hotel, o noivo de Diana Chaves também tem aproveitado as férias para fazer paddle surf.



