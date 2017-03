Estão juntos há mais de sete anos e Cesc Fàbregas continua tão apaixonado com no primeiro dia... "Se tivesse de viver a minha vida toda outra vez ia fazer de tudo para te encontrar o mais rápido possível para te amar por mais tempo", escreveu o futebolista do Chelsea no Instagram, onde também publicou uma fotografia a beijar a modelo. "Fazes-me o homem mais feliz do Mundo", acrescentou. O casal já tem duas filhas em comum, Lia e Capri, e espera agora o nascimento do novo membro da família...



