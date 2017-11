"Era maravilhoso passarmos uma noite juntos. O que achas?" Foi esta a proposta que uma fã atrevida fez a Cesc Fàbregas no Twitter. E o futebolista do Chelsea fez questão de responder à admiradora. "Não, obrigado. A minha mulher está milhas à frente de qualquer uma", disse o craque. Certamente que a fã ficou desiludida com a resposta de Fàbregas, mas Daniella Semaan só tem motivos para estar orgulhosa do marido. Refira-se que o casal está junto desde 2011 e tem três filhos em comum.