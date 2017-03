Chanel Iman está a fazer uma viagem de sonho pelo continente africano. A manequim que partilha a passarela da Victoria’s Secret com Sara Sampaio está a viver dias inesquecíveis. Depois de ter estado no Egito com o namorado, o jogador da NFL, Sterling Shepard, a modelo está agora na Tanzânia, onde se cruzou com a estrela de Hollywood, Will Smith, e teve a oportunidade de participar num safari. Momentos que tem partilhado na Internet.



