O regresso de Cheryl Cole ao ‘X Factor’ britânico está confirmado. A cantora, ex-mulher do futebolista Ashley Cole que namora com Liam Payne, antigo membro dos One Direction, volta ao programa de caça-talentos quase dois anos depois, como convidada especial de Simon Cowell. Cheryl Cole estava afastada dos ecrãs desde que foi mãe pela primeira vez, no passado mês de março. A notícia do regresso de Cheryl Cole ao programa era há muito esperada pelos fãs.