O avançado italiano Simone Zaza é um dos reforços de inverno do Valencia – chegou por empréstimo da Juventus –, mas a sua namorada, Chiara Biasi, já está a dar que falar no país de ‘nuestros hermanos’. Isto porque a beleza da italiana está a conquistar os adeptos valencianos... O casal está junto há cerca de um ano e conheceu-se porque Álvaro Morata decidiu vestir a pele de Cupido. O craque apresentou Zaza à modelo e desde então nunca mais se separam. As fotos de Chiara Biasi mostram as razões que levaram o avançado a ficar encantado...



