#mood #valentinesday Uma publicação partilhada por Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) a Fev 14, 2017 às 12:21 PST

Afinal, havia mesmo outra pessoa na vida de Chicharito

Chicharito escolheu o dia dos namorados para assumir o novo amor. O internacional mexicano do Bayer Leverkusen foi na última semana 'apanhado', em Paris, em clima de grande romance com a atriz mexicana Camila Sodi. E esta terça-feira o futebolista publicou na sua conta de Instagram uma imagem num restaurante na capital francesa, com a hashtag #valentinesday.