Confirmaram-se os rumores de que havia uma terceira pessoa envolvida na separação entre Chicharito e Lucia Villalón. O futebolista do Bayer Leverkusen foi apanhado pela revista ‘Hola!’, em Paris, num ambiente de grande romance com a atriz mexicana Camila Sodi. As imagens da publicação não deixam dúvidas de que o jogador já encontrou um novo amor. Isto porque aparece aos beijos e de mãos dadas com a atriz. Já Lucia Villalón, após a rutura, deixou a Alemanha e regressou a Madrid, sendo que ao fim de semana viaja até Barcelona, onde trabalha no canal Beln Sports.



