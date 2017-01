Quem o garante é o jornal espanhol ‘El Mundo’. A publicação avança que o noivado entre Javier Hernández ‘Chicharito’ com a jornalista Lucía Villalón terá terminado depois do Natal. O jogador do Bayer Leverkusen foi notícia no passado mês de outubro por ter ficado noivo da jovem espanhola, com quem namorava desde 2015, altura em que o craque fazia parte do plantel do Real Madrid. Agora, segundo apurou o ‘El Mundo’, os dois decidiram colocar um ponto final no romance, sendo que a relação à distância terá contribuído para a rutura.



