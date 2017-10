Continuar a ler

"Que a dança em Portugal dê o grande passo e comece a internacionalizar-se e as pessoas conheçam os nomes dos bailarinos", deseja lembrando-se de um exemplo no desporto que quer ver acontecer na dança. "O Obikwelu corria, mas trabalhava para ter dinheiro para correr. No momento em que perceberam que era muito bom a correr deram-lhe dinheiro para fazer só aquilo em que ele era bom. É isso que quero ver na dança", afirma, apesar de considerar que nos últimos anos houve uma evolução na área. "Estamos a mostrar que a arte da dança chega a toda a gente e as marcas e empresas já estão mais viradas para isso."E ao promover a dança, Cifrão incentiva a atividade física. "Não é um desporto, mas é de alta competição. Tem de se treinar constantemente. Para se atingir um determinado nível tem de se fortalecer os músculos. A musculação e o fitness estão envolvidos na dança", explica o sportinguista, que, claro, só quer ver o clube a vencer. "Acredito que na 2.ª mão vamos dar a volta ao resultado frente à Juventus na Champions", deseja, sem esquecer a vontade de ver o Sporting campeão nacional.A mesma fé deposita no Mundial’2018. "Não há nenhuma Seleção que se possa comparar à nossa. Temos muita capacidade para sermos campeões do Mundo", atira, confiante.