Cláudia Pinto, apresentadora da Fuel TV, canal que dá destaque aos desportos radicais, revela toda a sua sensualidade ao exibir as peças da coleção ‘Belezas do Mediterrâneo’, da marca brasileira Vipagi Lingerie. Mas apesar do olhar sedutor e sorriso meigo, a bela morena adora adrenalina. Prova disso é que pratica surf desde os 16 anos e, como já viveu na Austrália, passou por alguns dos roteiros mais conhecidos dos praticantes da modalidade, o Surfer’s Paradise e o Gold Coast.