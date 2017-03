Viseu recebeu ontem pelo quinto ano consecutivo a gala ‘Viva a vida’, conduzida pelos rostos das manhãs da CM TV: Maya e Nuno Eiró. Um evento que contou com a presença de famílias de todo o país, em especial dos concelhos com mais baixa natalidade. E obviamente que a tarde foi de muita festa! Pelo Pavilhão Multiusos passaram alguns dos maiores artistas nacionais.



Anjos, Marco Paulo, Raquel Tavares e Diogo Piçarra foram apenas alguns dos músicos que subiram ao palco para fazer as delícias da plateia. E, tal como nas edições anteriores, o ‘Correio da Manhã’, que celebra hoje o seu 38.º aniversário, ofereceu aos bebés um cabaz com vários artigos e vales de compras.



Temas Jogo da Vida