O lutador do UFC Conor McGregor não olha a poupanças. Prova disso é uma das suas últimas publicações nas redes sociais. O irlandês, de 29 anos, exibiu uma fotografia num jato privado, anunciando uma viagem na companhia de alguém muito especial para Ibiza, o seu filho. Ora, ao que parece, ambos alimentaram-se bastante bem no interior da aeronave e o bebé até parece partilhar uma paixão com o progenitor. "Estamos a ter uma refeição no avião e ele [o menino] parece ser também fã de relógios. O meu filho é como o pai: um animal implacável", brincou.