O dia de ontem foi especial para todos os paise nas redes sociais multiplicaram-se as dedicatórias... Muitos futebolistas fizeram questão de assinalar a data com textos repletos de amor e fotografias muito ternurentas. "Os meus amores. São eles que dão sentido a tudo", escreveu Toto Salvio, futebolista do Benfica, no Instagram. "Pai é pai", redigiu Rui Patrício, que publicou uma foto com o filho Pedro, que em agosto completa um ano. Mas houve muitos mais jogadores a celebrar o dia especial...



