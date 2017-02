Continuar a ler

Lembra-se dos famosos livres de Simão Sabrosa? E dos fantásticos cortes de Jorge Andrade? Pois bem, agora, os dois antigos internacionais portugueses espalham magia... na consola."Até que provem o contrário, sou o melhor jogador do Mundo com o comando", atirou, com a habitual boa disposição, o ex-central, à margem de um evento organizado pela Liga NOS em parceria com a PlayStation.Após inúmeros embates dentro de campo, Jorge Andrade voltou a ter Simão pela frente. "Eu era melhor com os pés, mas na consola também não me dou mal. Ao Jorge ninguém ganhava porque ele roubava sempre os comandos", revelou, entre risos, o ex-capitão do Benfica.