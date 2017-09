Estarás sempre connosco. Parabéns, pai. Parabéns, avô. ?? Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a Set 30, 2017 às 5:20 PDT

"Estarás sempre connosco. Parabéns, pai. Parabéns, avô". Foi desta forma, juntamente com uma foto partilhada ao lado dos filhos, que o craque do Real Madrid assinalou o aniversário do pai, José Dinis Aveiro, que faleceu há 12 anos, e completaria hoje 64.Também Kátia Aveiro, irmã do internacional português, assinalou a data nas redes sociais.