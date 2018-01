Com 32 anos, Cristiano Ronaldo procura olhar para o futuro, quando pendurar as botas. Segundo o ‘Expansión’, citado pelo ‘AS’, o internacional português procura ampliar o negócio com a Crunch Fitness, marca norte-americana da qual é sócio, ponderando abrir mais ginásios e estender a cadeia ao seu país natal. "Planeamos abrir entre 100 e 150 em Espanha e entre 50 e 75 em Portugal", referiu o diretor da franquia espanhola, Óscar Martín. Recorde-se que o avançado do Real Madrid associou-se em março à companhia, que conta com mais de 900 ginásios.